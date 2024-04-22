Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте

На днях стали распространяться слухи о том, что актриса Эвелина Бледанс столкнулась с риском потери зрения. Из-за этого телефон артистки не переставал звонить: близкие и друзья выражали свою поддержку и предлагали помощь. В недавней беседе с прессой она призналась, что сама удивлена распространению информации о своей якобы слепоте. Действительно, у актрисы наблюдается ухудшение зрения, что, по словам ее врача, является типичным для ее случая, но о полной потере зрения речи не идет.

Эвелина Бледанс призналась, что до сих пор испытывает проблемы с глазами, включая жжение и покраснение, но благодарит судьбу за то, что удалось избежать применения антибиотиков и снять отеки. Это позволяет ей продолжать выступать на сцене, хотя и требует использования дополнительного слоя макияжа для скрытия следов недуга. Недавно актриса успешно выступила в Омске, где была тепло принята публикой.

Интересно, что начало заболевания совпало с моментом, когда Эвелина Бледанс выразила свое мнение относительно Аллы Пугачевой и ее возможного возвращения в Россию. Следующим утром после этих заявлений актриса проснулась с сильными отеками и болью в глазах. Эвелина не исключает, что ее состояние могло быть вызвано действиями недоброжелателей. В связи с этим она приняла решение больше не обсуждать Пугачеву публично, даже в кругу близких.