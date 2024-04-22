Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции"

Недавно в СМИ появилась новость о том, что, возможно, современные песни исполнителей-патриотов скоро внесут в школьную программу. В частности, ученики могут начать изучать композиции Олега Газманова и SHAMAN. Сообщалось, что эта идея принадлежит самим детям и их родителям. Пока инициатива рассматривается, новость вовсю обсуждается, в том числе и в звездных кругах.

Многие знаменитости поддержали перспективу появления хитов "Я русский" и "Офицеры" в программе среднего образования. Среди взявших слово и Сосо Павлиашвили. Он считает, что подрастающее поколение должно изучать "душевные песни", к которым он отнес и свои композиции.

"Если школьники захотят – пусть звучат и мои композиции. Наши песни с Костей «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони» звучат везде, даже в церквях поют. Дети пусть слушают хорошую, душевную музыку параллельно тому, что играет у них в наушниках", – заявил артист.





Высказалась о нововведении и эпатажная певица Эвелина Бледанс. Она отметила, что не слышала композиции SHAMAN. А вот изучать песни Олега Газманова на уроках музыки – хорошая мысль, отметила исполнительница. Также считает Григорий Лепс, Юрий Антонов и Брендон Стоун.

Напомним, идею включить патриотические хиты современных музыкантов в школьную программу предложили в марте. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что это воспитает в подрастающем поколении чувство гордости и любовь к своей стране. При этом чиновник добавил, что об этом его просили сами дети, родители и женщины, чьи мужья на СВО.

Ранее сообщалось, что SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе.