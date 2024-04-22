68-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости

Известный российский художник Никас Сафронов, которому недавно исполнилось 68 лет, продолжает удивлять своим молодым видом и жизненной энергией. Секреты своего долголетия и отличного самочувствия он находит в простых, но эффективных практиках.

В недавнем интервью Сафронов поделился, что начинает свой день с употребления теплой воды натощак, которую настаивает с медом в стакане из серебра на протяжении всей ночи. Этот ритуал помогает ему поддерживать хорошее здоровье и бодрость. Кроме того, художник ежедневно выполняет от 35 до 40 приседаний, что способствует поддержанию физической формы и укреплению мышц.

Никас Сафронов также придает большое значение самомассажу поясницы во время принятия душа, что позволяет ему избегать болей в спине и поддерживать позвоночник в хорошем состоянии. Он убежден, что духовные практики, такие как молитва, играют важную роль в его жизни, обеспечивая не только физическую, но и духовную поддержку, а также веру в будущее.

Не последнюю роль в сохранении молодости и энергии Никас Сафронов отводит общению с мудрыми, позитивными и интересными людьми. Он подчеркнул, что разнообразие его социального круга способствует постоянному обновлению его внутреннего мира и наполнению жизни радостью и позитивом.