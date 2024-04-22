"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров узаконили свои отношения в 1994 году. Миллионы поклонников были рады за них и считали самой красивой парой страны. Не чаял души в Примадонне и сам поп-король. Для него это был первый брак, в то время как для певицы – четвертый. Исполнитель хита "Я за тебя умру" буквально восхищался Аллой и старался ей угодить во всем. Эти отношения просуществовали 11 лет, а потом с треском распались.

Сейчас Киркоров может часами вести беседы о чем угодно, однако на вопросы о своей первой супруге предпочитает не отвечать. Впрочем, накануне он все же рассказал про неудачный брак. Копивший все эти годы обиды Филипп выступил с речью о том, как потерял Пугачеву.

Оказалось, что в этой истории замешан нынешний супруг Аллы Борисовны. Максим Галкин* начал ухаживать за Примадонной, которая, как говорит Киркоров, "поплыла" заметив на горизонте молодого кандидата.

"Я понимал, что рогоносец, четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", – признался поп-король.

Шоумен отметил, что до сих пор зол на экс-ведущего шоу "Лучше всех!", а вот свою бывшую супругу простил. Самое главное, подчеркнул Киркоров, – чтобы она была счастлива. Артист вспомнил, как вместе с Аллой отмечал развод. После того как получили свидетельство, они поехали в ресторан и вместе с друзьями смеялись и вспоминали то хорошее, что было между звездными супругами.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом. Певица угрожала расправой.

*Признан иноагентом на территории РФ.