Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар

Татьяна Тарасова, выдающийся тренер в мире фигурного катания, поделилась своими мыслями и чувствами относительно трагической судьбы Романа Костомарова, олимпийского чемпиона, который столкнулся с серьезным испытанием в жизни. В прошлом году спортсмен перенес сложные операции, в результате которых ему пришлось расстаться с частями своего тела – стопами и кистями рук. Это было вызвано продолжительным заболеванием, которое оставило неизгладимый след в его жизни.

В недавней беседе с Надеждой Стрелец Татьяна Анатольевна подчеркнула, что перед лицом таких обстоятельств жизнь Костомарова кардинально изменится и будет полна вызовов. "Жизнь будет не сахар", – сказала она. Тренер убеждена, что в такой ситуации неуместно искать виновных, особенно среди медицинских работников. По словам Тарасовой, тогда она держала связь с лечащими врачами, и надежд на благоприятный исход практически не было.

"Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом. Надежды не было, нет", – рассказала тренер.

Когда речь зашла о безопасности и решениях, принятых в критических ситуациях, Татьяна Тарасова отметила, что иногда обстоятельства складываются таким образом, что выбора практически не остается. Она также упомянула Оксану Домнину, супругу Костомарова, выразив восхищение ее силой духа и поддержкой, которую она оказывает своему мужу в эти трудные времена.

По мнению Татьяны Тарасовой, характер и стойкость Романа Костомарова, а также его способность принимать жизненно важные решения даже в самых сложных обстоятельствах, являются отражением его личности олимпийского чемпиона.