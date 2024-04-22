Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар

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Понедельник 22 апреля

17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию 06:18Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева 04:16"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине 01:28Король Карл III лишил онкобольную Кейт Миддлтон самого дорого 22:02СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло 21:13Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли 21:07Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму 20:19"Лучше, чем Прилучный!": Муцениеце подогрела слухи о романе с известным шоуменом 19:47Лопес уговорила Аффлека на рождение общего ребенка 18:44Собчак осудила Карлсона и сама придумала провокационные вопросы для Дурова 17:38У перенесшего инсульт Носкова отмирают клетки мозга: Может "переклинить" 16:58Сын сообщил о состоянии Куклачева спустя неделю после инфаркта 16:17Сделано заявление о конфликте Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте 15:36Обновленная Глюк’oZa спела о том, что мечтает дать ремня Европе 14:52Любимец Бузовой из "Слова пацана" больше не скрывает роман с актрисой: "Счастлив" 14:18Катя Лель рассказала о судьбе 15-летней дочери 14:13Оскандалившаяся на концерте Овсиенко объяснилась за свой внешний вид: побои, алкоголь, унижения? 13:02"Красивая невеста": девушка Тимати наконец-то надела белое платье 11:14Певица Юлия Савичева сообщила, что ее родители находятся в затопленном Кургане
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Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар

Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар

Татьяна Тарасова рассказала, что надежды на выздоровление спортсмена не было.

Татьяна Тарасова, выдающийся тренер в мире фигурного катания, поделилась своими мыслями и чувствами относительно трагической судьбы Романа Костомарова, олимпийского чемпиона, который столкнулся с серьезным испытанием в жизни. В прошлом году спортсмен перенес сложные операции, в результате которых ему пришлось расстаться с частями своего тела – стопами и кистями рук. Это было вызвано продолжительным заболеванием, которое оставило неизгладимый след в его жизни.

В недавней беседе с Надеждой Стрелец Татьяна Анатольевна подчеркнула, что перед лицом таких обстоятельств жизнь Костомарова кардинально изменится и будет полна вызовов. "Жизнь будет не сахар", – сказала она. Тренер убеждена, что в такой ситуации неуместно искать виновных, особенно среди медицинских работников. По словам Тарасовой, тогда она держала связь с лечащими врачами, и надежд на благоприятный исход практически не было.

"Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом. Надежды не было, нет", – рассказала тренер.

Когда речь зашла о безопасности и решениях, принятых в критических ситуациях, Татьяна Тарасова отметила, что иногда обстоятельства складываются таким образом, что выбора практически не остается. Она также упомянула Оксану Домнину, супругу Костомарова, выразив восхищение ее силой духа и поддержкой, которую она оказывает своему мужу в эти трудные времена.

По мнению Татьяны Тарасовой, характер и стойкость Романа Костомарова, а также его способность принимать жизненно важные решения даже в самых сложных обстоятельствах, являются отражением его личности олимпийского чемпиона.

22 апреля 2024, 17:35
Татьяна Тарасова. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
YouTube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

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