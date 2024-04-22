Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого"

Яна Рудковская и Евгений Плющенко впервые стали родителями 11 лет назад. У звездной пары появился долгожданный сын, которого назвали Александром. Спустя семь лет звездная семья снова пополнилась. Второй мальчик, Арсений, родился благодаря суррогатной матери. Воспитывающие сыновей Яна и Евгений мечтают еще и о девочке. Они рассказали, что снова в ожидании малыша, которого им родит сурмама.

После того как пара поделилась новостями, все бросились поздравлять фигуриста и продюсера. Однако этому событию обрадовались не все. Стало известно, что в семье Плющенко и Рудковской против пополнения. 11-летний сын Александр заявил, что не хочет, чтобы у него родилась сестра.

"Не, мне не надо никого", – заявил расстроенный мальчик.

Впрочем, родители уже приняли решение и надеются, что с третьей попытки родится девочка. Евгений рассказал, что мечтает о дочери-фигуристке. Он отметил, что, возможно, она и не захочет становиться профессиональной спортсменкой, но будет кататься на коньках.

Напомним, старший сын звездной пары встал на лед давно. Сейчас мальчик активно участвует в соревнованиях и планирует строить карьеру в фигурном катании. 4-летнего Арсения тоже уже приучают к конькам.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская лишилась голоса.