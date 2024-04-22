Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента

Несколько лет назад Екатерина Варнава, российская актриса и звезда шоу Comedy Woman, раскрыла информацию о покупке своей московской квартиры. Жилье обошлось знаменитости почти в 35 миллионов рублей, однако она смогла обосноваться в новой жилплощади не сразу из-за продолжительного ремонта.

А недавно журналистам стало известно, что 39-летняя Варнава приобрела жилье за пределами России – в Грузии. Ее выбор пал на роскошную резиденцию на верхних этажах многоэтажного отеля Aqua, расположенного в одном из прибрежных районах Батуми – Гонио.

Стоимость зарубежной недвижимости составила для звезды шоу Comedy Woman 170 тысяч долларов, что эквивалентно более чем 15 миллионам рублей. Пока остается неясным, планирует ли знаменитость использовать приобретенное жилье для личного отдыха, постоянного проживания или же в качестве инвестиции.

Любопытно, что интерес к комплексу в Гонио, где и купила артистка недвижимость, проявили и другие известные личности, в том числе 70-летний Андрей Макаревич*, лидер группы "Машина времени", и 35-летний Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC.

Раньше звезда рассказывала, что идея покупки квартиры в Москве пришла от ее матери. Изначально они рассматривали варианты в центре столицы, но высокие цены заставили Екатерину Варнаву отказаться от этой идеи в пользу более доступного жилья в другом районе.

Ранее Екатерина Варнава удивила поклонников, примерив на себя образ Марлен Дитрих. Перевоплощение артистки активно обсудили в Сети. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.