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Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый"

Замужнюю Орлову поймали на измене:

Певица вышла замуж несколько лет назад. В прошлом году родила дочку.

Певица и телеведущая Ольга Орлова четыре раза была замужем. Самый долгий брак знаменитости продлился порядка семи лет, но и эти, казалось бы, крепкие отношения с Ильей Платоновым распались. В 2021 году Ольга обменялась кольцами с бизнесменом Валерием Масловым. Спустя два года после свадьбы на свет появилась девочка, которую супруги назвали Анной. 

Сама экс-солистка группы "Блестящие" признается, что муж, который старше на 10 лет, завоевал ее сердце красивыми, романтичными жестами. Да и сейчас, как утверждает певица, он не перестает радовать любимую супругу. Однако на днях Ольгу Орлову поймали на измене. 46-летняя певица выложила в соцсетях ролик, в котором рассказала, как переписывается с парнями и отправляет им свои снимки. 

"А муж не против?" – завалили исполнительницу вопросами поклонники. 

Ольга Орлова. Фото: соцсети/@olgaorlova1311

Конечно, ролик оказался шуточным. В последнее время Ольга часто радует подписчиков смешными видео. Однако не все оценили новый формат в блоге артистки, и часто она сталкивается с хейтом на этой почве. 

"Старый, глупый прикол", " Оля, а Вам самой такая глупость нравится?", "Она что, тронулась? Это совсем не юмор, это ее унижает", – написали фанаты под шуточными видео Орловой. 

Впрочем, саму Ольгу это, судя по всему, не смущает. Исполнительница хита "Прощай, мой друг" продолжает заниматься тем, что ей нравится, не обращая внимания на хейтеров. 

Ранее убитая горем Орлова сообщила о потере в семье. 

22 апреля 2024, 08:38
Ольга Орлова. Фото: скриншот YouTube /@svetavokrugsveta
Елизавета Федорова
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