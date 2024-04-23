Больше не скрывает: Лейсан Утяшева открыто рассказала о беременности

Уже 11 лет Лейсан Утяшева счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. Звездная пара познакомилась в далеких нулевых, но тогда и мысли о романтичном исходе этих отношений не было, оба уверенно заявляли, что их связывает только дружба. Сейчас же гимнастка и ведущий Comedy Club – одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Они вместе растят двух детей: 10-летнего сына Роберта и 8-летнюю дочь Софию.

Однако, как призналась сама 38-летняя спортсменка, она мечтает быть многодетной мамой и успеть планирует до 40 лет. Неугомонные поклонники же не упускают шансов узнать, как продвигаются дела с вопросом, который не терпит отлагательств. В этот раз Утяшева выложила все интимные детали постельных дел.

"Друзья, мы на ежедневной основе планируем третьего ребенка", – рассказала о беременности спортсменка.





Впрочем, бестактность поклонников, скорее всего, не несет в себе злого умысла. Ведь они знают, что Лейсан – замечательная мама и с легкостью справится даже с тремя малышами. Под жизнь своих детей Утяшева и Воля подстраивают даже рабочий график, чтобы больше проводить времени с сыном и дочерью, рассказывали супруги. Если же что-то идет не по плану, то дети отправляются с мамой и папой на работу, а не к няням, как наследники многих звезд.

Ранее Лейсан Утяшева назвала 4 минуса употребления сахара.