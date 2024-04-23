"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ

"Отмена" 60-летней Лолиты Милявской затянулась на три месяца. За это время у певицы сорвались все концерты и ее юбилейный гастрольный тур, который должен был продлиться до середины лета. Из-за "голой" вечеринки Насти Ивлеевой карьера многих звезд, казалось, полетела в "тартарары". Их вырезали из уже отснятых шоу и передач, а доступ к телевидению и на большую сцену вовсе закрыли. Впрочем, теперь тех, кто зашел "не в ту дверь", мы снова можем видеть на экранах, и даже Лолита, которая дольше всех была отлучена от микрофона, снова блистает.

Сейчас артистка опять проводит концерты за пять миллионов рублей и даже стала ведущей шоу "ВИА Суперстар!". Сама исполнительница хита "Ориентация Север" выкладывала в своем блоге фото со съемочной площадки, но подробности не раскрывала. Позже стало известно, что Милявская действительно подписала контракт и стала ведущей проекта.

Поздравить Лолиту с возвращением поспешил Сергей Соседов. Он заявил, что руководство телеканала поступило верно, выбрав певицу на роль ведущей. Критик отметил ее профессионализм и заявил, что она и так уже поплатилась за случившееся своими концертами.

Рад за Милявскую и солист группы "Форум" Сергей Рогожин, который сейчас также занят на съемках проекта вместе с Лолитой.

"Лола это Лола! Какой была – такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит", – заверил зрителей шоумен.

Ранее сообщалось, что Лолита оказалась замешана в грязном скандале.