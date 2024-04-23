Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой

В мире фигурного катания России Елизавета Туктамышева на данный момент является ведущей спортсменкой национального уровня, заявила заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Мол, ее долгосрочная карьера и постоянное стремление к совершенству в технике и хореографии вызывают восхищение и уважение среди специалистов. По словам Татьяны Анатольевны, 27-летняя спортсменка не только сохраняет свое мастерство в выполнении сложных элементов год за годом, но и продолжает улучшать свои выступления, особенно в плане хореографии.

Вопрос о справедливости судейства в фигурном катании, особенно когда речь заходит о международных соревнованиях, часто становится предметом обсуждения. Некоторые высказывания указывают на предполагаемую несправедливость в отношении российских фигуристов. Однако Татьяна Тарасова в недавней беседе с Надеждой Стрелец отметила, что всегда Россия демонстрировала выдающиеся результаты на мировой арене, завоевывая золотые медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.



Вместе с тем тренер убеждена, что ключ к успеху заключается в том, чтобы выступать настолько убедительно, что любое предвзятое судейство становилось бы невозможным.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о тяжелой судьбе фигуриста Романа Костомарова, который в прошлом году перенес операции по ампутации конечностей. Тренер считает, что жизнь спортсмена будет не сахар. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".