Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?"

Громкий развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихает до сих пор. Супруги продолжают судиться и при этом воспитывать совместных детей. У обоих актеров уже своя жизнь, однако поклонники их звездной пары продолжают мечтать о воссоединении Муцениеце и Прилучного, несмотря на то, что "мажор" счастливо женат и воспитывает сына от Зепюр Брутян.

Интерес к этой теме подогревает и сама Агата. На днях актриса сообщила, что написала стихотворение в тяжелые для нее времена. В них она вложила всю свою душу и боль, которая преследовала ее тогда. После многочисленных просьб подписчиков звезда опубликовала свое произведение.

"Новый год к нам мчится .. Скажи? Ты Помнишь этот текст? Неожидала... я... Что так случится... Что понесу я этот крест.. Но честно? Я как будто знала.. Как зверь предчувствует беду.. И в замирании ожидала.. Что свет уйдёт", – пишет артистка о своей боли (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений – Прим. ред.).





Поклонники поняли, что Муцениеце снова затрагивает тему развода с супругом. В строках она сообщает, что тот "свет", который был у них в отношениях с Прилучным, ожидаемо погас. Однако впереди новая жизнь и новая "истина", пишет актриса.

"И слышу голос в микрофон, И голос этот мне знаком, И говорит он словно зная, Понятным, грубым языком, Что истина совсем другая, И все изменится потом", – написала знаменитость.

Фанаты Агаты поспешили поддержать артистку. Кто-то уверен, что Муцениеце все еще не пережила тяжелый разрыв и таким образом признается бывшему в чувствах. Другие считают, что она, наоборот, смогла преодолеть этот этап и именно поэтому со спокойной душой делится строками, которые ее уже не трогают.

Ранее стало известно, что Муцениеце разоблачили. Всплыли подробности ее "романа" с Чуйковым.