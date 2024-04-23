Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения

Известная в мире моды Ирина Шейк публично поздравила с днем рождения свою старшую сестру Татьяну. В своем блоге супермодель разместила несколько фотографий из семейного архива, продемонстрировав теплые моменты, проведенные вместе. На одной из фотографий Татьяна изображена держащей кота. На этом снимке Ирина написала, что ее сестра снова помолодела.

В отличие от Ирины, Татьяна Петенкова-Шайхлисламова предпочитает жизнь вдали от светских мероприятий и публичности. Как известно, родственница супермодели проживает в Краснодаре со своим супругом Александром и тремя детьми, посвящая свободное время разведению спаниелей.





Интерес к семейному событию Шейхлисламовых проявила и журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она выразила восхищение схожестью сестер и подчеркнула красоту как супермодели, так и ее сестры. "Гены, конечно, в семье Ирины Шейк роскошные", – написала телезвезда.

Ранее Ирину Шейк заметили на свидании с неким мужчиной в Париже. Тем временем Бредли Купера, бывшего избранника супермодели, все чаще видят в компании Джиджи Хадид. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

