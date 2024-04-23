Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Погода на июнь 2024 в Москве и Московской областиПогода на июнь 2024 в Москве и Московской области Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги ПрилучногоМуцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

Лента новостей

Вторник 23 апреля

16:54Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош 16:15Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения 14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию
1370
800
true

Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош

Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош

Никита Кологривый продолжает сниматься в кино, несмотря на общественное порицание.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров высказал свое мнение относительно профессионального пути и поведения актера Никиты Кологривого. По словам Шнейдерова, он не следит за всеми работами 29-летнего артиста, однако отметил его заметное участие в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Эта роль, по мнению критика, стала ключевой в карьере актера и принесла ему значительную популярность.

Высказываясь о выходке буйного актера в одном из новосибирских баров, Шнейдеров заявил, что такие ситуации не являются чем-то из ряда вон выходящим для людей его профессии. Он подчеркнул, что подобные происшествия происходят не только с публичными личностями, но и с обычными людьми, хотя последние и не попадают под столь пристальное внимание общественности.

"Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре, я не вижу", – сказал телеведущий.

Кроме того, критик выразил мнение, что Никита Кологривый уже понес наказание за свой поступок и что этот инцидент может послужить ему уроком на будущее. Также Давид Шнейдеров выразил надежду, что данный эпизод не окажет отрицательного влияния на дальнейшую карьеру артиста.

Напомним, Никита Кологривый отсидел семь суток за дебош в баре родного Новосибирска. Актер принес публичные извинения, записав видеообращение. Сейчас артист продолжает сниматься в кино. Например, недавно стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в романтической комедии "Любовь зла".

23 апреля 2024, 16:54
Никита Кологривый. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
News.ru✓ Надежный источник

Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения

Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения
Как выглядит сестра Ирины Шейк?

Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть"

Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть"
Известно, что телеведущий питает слабость к дамам моложе себя.

Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности

Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности
Гимнастка сообщила, что готовится к прибавлению.

Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой

Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой
Анастасия прославилась на всю страну не только танцами, но и своим поведением.

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"
Премьера романтической комедии состоится в августе 2024 года.

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа"

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа"
Фильм планируют снять в Монголии, Франции и Турции.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?