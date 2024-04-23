Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров высказал свое мнение относительно профессионального пути и поведения актера Никиты Кологривого. По словам Шнейдерова, он не следит за всеми работами 29-летнего артиста, однако отметил его заметное участие в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Эта роль, по мнению критика, стала ключевой в карьере актера и принесла ему значительную популярность.

Высказываясь о выходке буйного актера в одном из новосибирских баров, Шнейдеров заявил, что такие ситуации не являются чем-то из ряда вон выходящим для людей его профессии. Он подчеркнул, что подобные происшествия происходят не только с публичными личностями, но и с обычными людьми, хотя последние и не попадают под столь пристальное внимание общественности.

"Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре, я не вижу", – сказал телеведущий.

Кроме того, критик выразил мнение, что Никита Кологривый уже понес наказание за свой поступок и что этот инцидент может послужить ему уроком на будущее. Также Давид Шнейдеров выразил надежду, что данный эпизод не окажет отрицательного влияния на дальнейшую карьеру артиста.

Напомним, Никита Кологривый отсидел семь суток за дебош в баре родного Новосибирска. Актер принес публичные извинения, записав видеообращение. Сейчас артист продолжает сниматься в кино. Например, недавно стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в романтической комедии "Любовь зла".