Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве

Известный своими эмоциональными и откровенными выступлениями, Шура не стесняется говорить о сложностях в отношениях с родителями. В беседе с прессой он признался, что его связь с матерью прошла через непростые времена, но сейчас они общаются гораздо активнее, несмотря на расстояние и редкие встречи. Артист подчеркнул важность уважения к родственным узам, даже если общение иногда бывает вызовом.

Когда речь зашла о личной жизни, Шура предпочел сохранить тайну, заметив, что предпочитает держать подробности своего личного счастья в тайне от общественности. Он упомянул, что его сердце было открыто для любви и мечтаний, хотя пока ему не удалось создать собственную семью. Несмотря на это, он нашел радость в окружении своих близких, включая коллектив и крестницу, которая, по его словам, приносит ему много счастья и гордости.

Особенно трогательным моментом стал ответ певца на вопрос о желании иметь собственных детей. Эта тема вызвала у Шуры сильные эмоции, подчеркнув его глубокое желание быть не только крестным отцом, но и отцом. "Боже, не спрашивайте, я заплачу от эмоций!" – сказал артист, едва не зарыдав. Он поделился, как моменты, проведенные с крестницей, обогащают его жизнь и дают возможность учиться на ее примере.