"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом

Актриса театра и кино Татьяна Васильева в передаче "Жизнь и судьба" поделилась воспоминаниями о последних днях жизни своего коллеги и друга Александра Ширвиндта. В период перед его уходом из жизни, Александр провел время в отделении интенсивной терапии, где также находился Федор Добронравов, столкнувшийся с серьезными проблемами со здоровьем (тогда звезда "Сватов" перенесла сложную операцию возле позвоночника).

Васильева рассказала о теплых взаимоотношениях между Добронравовым и Ширвиндтом в больнице. Мол, Федор неоднократно навещал Александра, предлагая свою поддержку и компанию. Актриса также вспомнила, как Ширвиндт с юмором относился к частым посещениям Добронравова, даже в преддверии своего ухода, и просил товарища не наведываться часто.

"Шура умирал без капризов", – отметила артистка.



Помимо этого, Татьяна Васильева призналась, что не смогла принять участие в прощальных церемониях, поскольку ей тяжело переживать потерю близких людей, видеть их бездыханными, в гробу. По словам актрисы, Александр Ширвиндт, вероятно, "отправился на встречу" с давними друзьями, которых он долго не видел.