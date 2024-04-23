Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием

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Вторник 23 апреля

08:36Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию 06:18Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева 04:16"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине 01:28Король Карл III лишил онкобольную Кейт Миддлтон самого дорогого 22:02СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло 21:13Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли 21:07Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму 20:19"Лучше, чем Прилучный!": Муцениеце подогрела слухи о романе с известным шоуменом 19:47Лопес уговорила Аффлека на рождение общего ребенка 18:44Собчак осудила Карлсона и сама придумала провокационные вопросы для Дурова
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Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием

Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием

Недавно телеведущая простила мужа, которого обвиняла в алкоголизме.

Новость о том, что Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем, появилась на днях. Об этом намекнул сам супруг телеведущей Игорь Макаров. В своем блоге он выложил видео, на котором семья в полном составе завтракала. Этими кадрами у себя поделилась и Лера, дав понять, что это действительно правда. 

Но не прошло и пары дней после возвращения Кудрявцевой к 36-летнему мужу-алкоголику, как поклонники снова обеспокоены ее состоянием. Даже с серьезной травмой ноги Лера сияла, улыбалась и хохотала. Сейчас же, восстановив отношения в семье, теледива поникла. В своем блоге блондинка выложила снимок, который ужаснул фанатов. На фото Кудрявцева как никогда грустная и с пустым безнадежным взглядом. 

"Всё понятно по глазам! Главное – не терять веру и продолжать бороться за любовь", – написали обеспокоенные подписчики. 

Лера Кудрявцева. фото: соцсети/@leratv

Напомним, в январе Лера Кудрявцева сообщила всем, что уходит от своего мужа. Это произошло неожиданно для всех, а сама знаменитость постаралась сделать это максимально кратко и без интриг. "Алкоголь – зло", – написала ведущая шоу "Секрет на миллион", дав понять, что это и есть причина разлада в семье. Однако позже появились слухи, что 52-летняя звезда отправила хоккеиста на лечение с зависимостью. 

Ранее Лера Кудрявцева высмеяла Лазарева в день его рождения. 

23 апреля 2024, 08:36
Лера Кудрявцева. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
Елизавета Федорова
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