Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием

Новость о том, что Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем, появилась на днях. Об этом намекнул сам супруг телеведущей Игорь Макаров. В своем блоге он выложил видео, на котором семья в полном составе завтракала. Этими кадрами у себя поделилась и Лера, дав понять, что это действительно правда.

Но не прошло и пары дней после возвращения Кудрявцевой к 36-летнему мужу-алкоголику, как поклонники снова обеспокоены ее состоянием. Даже с серьезной травмой ноги Лера сияла, улыбалась и хохотала. Сейчас же, восстановив отношения в семье, теледива поникла. В своем блоге блондинка выложила снимок, который ужаснул фанатов. На фото Кудрявцева как никогда грустная и с пустым безнадежным взглядом.

"Всё понятно по глазам! Главное – не терять веру и продолжать бороться за любовь", – написали обеспокоенные подписчики.





Напомним, в январе Лера Кудрявцева сообщила всем, что уходит от своего мужа. Это произошло неожиданно для всех, а сама знаменитость постаралась сделать это максимально кратко и без интриг. "Алкоголь – зло", – написала ведущая шоу "Секрет на миллион", дав понять, что это и есть причина разлада в семье. Однако позже появились слухи, что 52-летняя звезда отправила хоккеиста на лечение с зависимостью.

Ранее Лера Кудрявцева высмеяла Лазарева в день его рождения.