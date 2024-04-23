Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Погода на июнь 2024 в Москве и Московской областиПогода на июнь 2024 в Москве и Московской области Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги ПрилучногоМуцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

Лента новостей

Вторник 23 апреля

14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Лейсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию 06:18Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева 04:16"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине
1370
800
true

Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть"

Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой:

Известно, что телеведущий питает слабость к дамам моложе себя.

Известный дамский угодник, журналист Дмитрий Дибров был женат четырежды. С последней, совсем юной девушкой Полиной, он познакомился на конкурсе красоты, когда та была участницей. Вскоре пара обменялась кольцами и сейчас воспитывает троих детей. Несмотря на кажущуюся счастливой семейную жизнь с молодой избранницей, ловелас не упускает шанс пофлиртовать с очередной красоткой. На этот раз жертвой комплиментов Диброва стала его соведущая в популярном шоу Ольга Бузова.

Журналист с исполнительницей работают в паре не так давно. Однако контакт, судя по всему, быстро нашли, потому что начали кокетничать прямо в эфире передачи. 64-летний ведущий и исполнительница хита "Мало половин" обсудили даже самые интимные детали далеко нерабочих отношений. 

"Дмитрий, вы смогли бы меня удовлетворить?" – не скромничая, решила выяснить певица.

Впрочем, и сам Дибров даже не думал стесняться, он уверенно заявил, что справился бы с этой задачей. На этом ведущий не остановился и добавил пикантных подробностей, отметив, что очень рад, что его коллегой стала именно 38-летняя Оля. 

"Мне нравится работать с Бузовой, особенно когда я смотрю на ее заднюю часть", – выдал разоткровенничавшийся шоумен. 

Известно, что Ольга Бузова давно одинока и мечтает о большой любви и семейном счастье. После громкого расставания с блогером Давой, который якобы жестоко обращался с певицей, она не заводила отношений. 

Ранее сообщалось, что непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием. 

23 апреля 2024, 14:44
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
ТНТ✓ Надежный источник

Больше не скрывает: Лейсан Утяшева открыто рассказала о беременности

Больше не скрывает: Лейсан Утяшева открыто рассказала о беременности
Гимнастка сообщила, что готовится к прибавлению.

Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой

Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой
Анастасия прославилась на всю страну не только танцами, но и своим поведением.

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"
Премьера романтической комедии состоится в августе 2024 года.

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа"

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа"
Фильм планируют снять в Монголии, Франции и Турции.

"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ

"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ
До этого певица столкнулась с отменой всех выступлений и "травлей" в свой адрес.

Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?"

Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?"
Артистка поделилась сокровенными строками только после просьб поклонников.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?