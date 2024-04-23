Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть"

Известный дамский угодник, журналист Дмитрий Дибров был женат четырежды. С последней, совсем юной девушкой Полиной, он познакомился на конкурсе красоты, когда та была участницей. Вскоре пара обменялась кольцами и сейчас воспитывает троих детей. Несмотря на кажущуюся счастливой семейную жизнь с молодой избранницей, ловелас не упускает шанс пофлиртовать с очередной красоткой. На этот раз жертвой комплиментов Диброва стала его соведущая в популярном шоу Ольга Бузова.

Журналист с исполнительницей работают в паре не так давно. Однако контакт, судя по всему, быстро нашли, потому что начали кокетничать прямо в эфире передачи. 64-летний ведущий и исполнительница хита "Мало половин" обсудили даже самые интимные детали далеко нерабочих отношений.

"Дмитрий, вы смогли бы меня удовлетворить?" – не скромничая, решила выяснить певица.

Впрочем, и сам Дибров даже не думал стесняться, он уверенно заявил, что справился бы с этой задачей. На этом ведущий не остановился и добавил пикантных подробностей, отметив, что очень рад, что его коллегой стала именно 38-летняя Оля.

"Мне нравится работать с Бузовой, особенно когда я смотрю на ее заднюю часть", – выдал разоткровенничавшийся шоумен.

Известно, что Ольга Бузова давно одинока и мечтает о большой любви и семейном счастье. После громкого расставания с блогером Давой, который якобы жестоко обращался с певицей, она не заводила отношений.

Ранее сообщалось, что непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием.