Ольга Бузова рассказала о своем первом сексуальном опыте

3 апреля 2024 года в столице России зрители впервые увидели французскую киноленту под названием "Дождь из мужчин", где главную роль озвучила известная Ольга Бузова. В этом фильме рассказывается о женщине по имени Ирис, которая, несмотря на наличие идеального супруга и двух дочерей, чувствует себя несчастной в браке. По совету встреченной случайно женщины, Ирис решает искать любовные приключения через сайт знакомств, что приводит к бурному вихрю мужского внимания.

В процессе работы над фильмом Бузовой пришлось озвучить несколько интимных моментов, после чего, поделившись своими впечатлениями с журналистами, она открыто рассказала о своем погружении в переживания персонажа. Ольга подчеркнула, что ей удалось полностью отождествить себя с Ирис, хотя сама артистка не испытывает чувства одиночества и считает себя абсолютно свободной.

Она также выразила свое отношение к личной жизни, подчеркнув, что любовь и секс для нее – это две большие разницы. Бузова заявила, что относится к своей сексуальной жизни с большой серьезностью и не стремится тратить себя на случайные связи. Она поделилась, что ее первый опыт был в 17 лет, и это якобы был осознанный выбор.

В настоящее время Ольга Бузова, как она дала понять, не испытывает потребности в поиске мужского внимания для заполнения внутренней пустоты, как это делает персонаж фильма. Она уверена, что такой путь не приведет к чему-то хорошему. По словам телезвезды, она никогда не пользовалась сайтами знакомств. Певица все еще верит в любовь и ценит свою репутацию, осторожно относясь к возможности начать новые отношения через интернет.