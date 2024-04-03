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Среда 3 апреля

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Ольга Бузова рассказала о своем первом сексуальном опыте

Ольга Бузова рассказала о своем первом сексуальном опыте

Для Ольги Бузовой любовь и секс - две большие разницы.

3 апреля 2024 года в столице России зрители впервые увидели французскую киноленту под названием "Дождь из мужчин", где главную роль озвучила известная Ольга Бузова. В этом фильме рассказывается о женщине по имени Ирис, которая, несмотря на наличие идеального супруга и двух дочерей, чувствует себя несчастной в браке. По совету встреченной случайно женщины, Ирис решает искать любовные приключения через сайт знакомств, что приводит к бурному вихрю мужского внимания.

В процессе работы над фильмом Бузовой пришлось озвучить несколько интимных моментов, после чего, поделившись своими впечатлениями с журналистами, она открыто рассказала о своем погружении в переживания персонажа. Ольга подчеркнула, что ей удалось полностью отождествить себя с Ирис, хотя сама артистка не испытывает чувства одиночества и считает себя абсолютно свободной.

Она также выразила свое отношение к личной жизни, подчеркнув, что любовь и секс для нее – это две большие разницы. Бузова заявила, что относится к своей сексуальной жизни с большой серьезностью и не стремится тратить себя на случайные связи. Она поделилась, что ее первый опыт был в 17 лет, и это якобы был осознанный выбор.

В настоящее время Ольга Бузова, как она дала понять, не испытывает потребности в поиске мужского внимания для заполнения внутренней пустоты, как это делает персонаж фильма. Она уверена, что такой путь не приведет к чему-то хорошему. По словам телезвезды, она никогда не пользовалась сайтами знакомств. Певица все еще верит в любовь и ценит свою репутацию, осторожно относясь к возможности начать новые отношения через интернет.

3 апреля 2024, 17:07
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Woman.ru✓ Надежный источник

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