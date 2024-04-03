Гарика Мартиросяна на время отстранят от судейства в "Новой Фабрике звезд"

Спустя почти 20 лет на экраны россиян вернулся легендарный конкурс талантов для музыкантов "Фабрика звезд". Смысл шоу остался прежним – найти и вывести на эстраду новые лица и таланты. Однако с первого выпуска телепередача попала в грандиозный скандал. Зрители возмутились тому, что среди конкурсантов в основном дети знаменитостей.

Впрочем, инцидент быстро уладили, а поклонников заверили, что конкурс честный и звездные наследники прошли такой же строгий отбор, как и все остальные. Сейчас же видно, что дети артистов выбывают из шоу так же активно, как и другие участники. Например, на этой неделе покинуть передачу наравне с Никитой Уфимцевым могут сын Михаила Круга Александр и Нонна Еганян. Последняя – племянница известного артиста и юмориста Гарика Мартиросяна, который судит конкурсантов на "Новой Фабрике звезд".

Чтобы исключить предвзятого отношения, организаторы решили на время отстранить бывшего резидента Comedy Club от судейства. Это информацию подтвердил и сам Мартиросян. Он посетил "звездный дом" и попрощался со своей племянницей Ноной и остальными участниками на неделю.

Известно, что Гарик Мартиросян на "Новой Фабрике звезд" прослыл строгим жюри. Он неоднократно критиковал участников, в том числе Нону Еганян. Например, про дуэт своей племянницы и Александра Степанова он сказал: "не зажгло".

Ранее Сергей Жуков сделал скандальное заявление о блате на "Фабрике звезд".