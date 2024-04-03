Эксперт раскрыл пластические операции Варнавы

Российская актриса и юмористка Екатерина Варнава стала популярной благодаря участию в шоу Comedy Woman. Звезда запомнилась поклонникам как высокая стройная красотка, которая, плюс ко всему, еще и остроумно шутит. Однако, как оказалось, такой она была не всегда. Врач-косметолог Оксана Баланова заявила, что лицо актрисы несколько раз корректировалось опытным пластическим хирургом.

Внешность Варнавы всегда критиковали за ее выразительный нос. Многие поговаривали, что до попадания в мир шоу-бизнеса эта часть лица была еще более заметной, однако пластический хирург решил этот вопрос. Такую версию поддержала и косметолог. Она считает, что Екатерина обращалась к докторам за ринопластикой. Сейчас нос актрисы аккуратный и подчеркивает ее аристократические черты лица, но в то же время не такой, как у всех.





Баланова отметила, что Варнава также удалила комки Биша. Эту операцию проводят, чтобы добиться впалых щек и более выразительных скул. Впрочем, с тех пор, как Екатерина впервые появилась на сцене, она сильно сбросила в весе, что тоже могло заострить черты ее лица.

"Варнава прибегала к контурной пластике Full Face – заполнению проблемных зон филлерами на основе гиалуроновой кислоты", – рассказала эксперт.

Врач отметила, что не только пластическим хирургам актриса обязана своей внешностью. Выглядеть отлично Екатерине помогают косметологи. Так, по словам специалиста, Варнава делала уколы ботокса в лоб, о чем говорит неподвижность этой части лица. А также актриса увеличила губы с помощью филлеров.

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