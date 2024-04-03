61-летняя жена Малинина засветила фигуру в откровенном купальнике

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Опоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасениемОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентомГлава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом В Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"В Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом" Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границейКуклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей

Лента новостей

Вторник 2 апреля

01:0661-летняя жена Малинина засветила фигуру в откровенном купальнике 00:58Гороскоп для женщины Близнецы на июнь 2024 года 22:0740-летний Прохор Шаляпин объяснил, зачем составил завещание 21:42Гороскоп для женщины Телец на июнь 2024 года 21:16Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле" 20:53В Сеть утекло фото неузнаваемой Екатерины Варнавы: актриса готовится к знаковому событию 20:19Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек" 19:22Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов 18:27Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость 18:05Мода для полных женщин на весну-лето 2024 года: подбираем модный гардероб для пышных форм 17:41Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста 16:51Ждать ли воссоединения группы "Тату"? Лена Катина дала ответ на волнующий фанатов вопрос 15:55"Ужасный удел": Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2" 14:45Заставили публично признаться: Кейт Миддлтон раскрыла диагноз под давлением со стороны 13:57"Пять карат за улыбку": Волочкова рассказала о подарках от женатого мужчины 13:19Налоговая ликвидировала ИП иноагента Семена Слепакова* 13:09Что внутри коробки? Открываем TECNO x MIXIT Beauty Box 12:27Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта 11:33Нужна помощь: Буланова ищет суррогатную маму, чтобы подарить мужу наследника 10:52Орбакайте сбежала из США после скандального концерта: где сейчас артистка 10:13Анна Хилькевич объявила о третьей беременности 09:31Миллионы за замок и Киркорова: стало известно, сколько Тимати потратил на 10-летие дочери 08:44"Жених" Волочковой переключился на Наталью Штурм: предложил познакомиться поближе 04:19Врач рассказал, как распознать замедлившийся метаболизм 01:32"Не завидую и не злюсь": 58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости 23:19Гороскоп для женщины Овен на июнь 2024 года 22:07Жена Макаревича показала уникальное фото двухлетнего сына 21:30Вот почему Волочковой все завидуют: балерина перечислила свои достижения 20:50Марию Погребняк оштрафовали на 85 тысяч рублей 20:26Адвокат Жорин: проверка Манижи на оправдание терроризма стала сигналом для звезд 19:43Башаров объяснил буйное поведение Кологривого "звездной болезнью" 18:47Васильева осудила Петросяна, который стал отцом в третий раз 18:24Кудрявцева посмеялась над Лазаревым в день его рождения: Старый стал 17:28СК проверит Манижу на оправдание терроризма - Mash 16:41Анастасия Волочкова ответила на вопрос об обиде на Сергея Лазарева 15:39Жена Гогена Солнцева едва не умерла во время родов в ванной: Было страшно 14:57Агата Муцениеце публично объявила о новом романе: "Бывший отдыхает" 14:03Одна вышла замуж, вторая ждет любовь: в Сети обсуждают брак неразделенных сиамских близнецов 12:49"Мало радости ему приносила": Апина проговорилась о непристойной причине развода с мужем 11:26Александр Толмацкий раскритиковал Петросяна за позднее отцовство 10:45Обнищавшая за границей Орбакайте загнула цены на концерты: американцы в ярости 09:56Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о своих изменах Костенко 09:23Пролежала больше месяца: стало известно, почему Либерж Кпадону не искали родители 08:42Максим Галкин* решил отказаться от русского языка 03:30Эксперт назвала популярный у россиян завтрак опасным для здоровья 00:49Астрологи назвали три знака зодиака, на которых свалится богатство в апреле 23:58Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс 21:29Нужна экспертиза: сможет ли Степаненко завладеть имуществом покойной подруги 18:21В Сеть попало фото Арнольда Шварценеггера с кардиостимулятором 16:53Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024
1370
800
true

61-летняя жена Малинина засветила фигуру в откровенном купальнике

61-летняя жена Малинина засветила фигуру в откровенном купальнике

Супруга артиста сделала снимки у бассейна.

Супруга исполнителя романсов Александра Малинина в свои 60 с хвостиком выглядит просто великолепно. Об этом ей постоянно пишут поклонники в социальных сетях. Да и сама жена артиста Эмма не стесняется фотографироваться с разных ракурсов. Так, недавно она поделилась с поклонниками совсем пикантным снимком. Женщина снялась в откровенном купальнике около бассейна. 

Так, на супруге Малинина был черный однотонный монокини на тонких лямках. Образ Эмма дополнила очками в красной оправе, а волосы собрала в тугой пучок. Она заявила, что выглядит отлично для 61-летней женщины благодаря правильному уходу за собой.

"Венозный уход – один из моих секретов красивого взросления, который помогает сохранять вены в хорошем состоянии", – поделилась она с подписчиками тонкостями заботы о себе. 

Эмма Малинина. Фото: соцсети/@doktoremmamalinina

Также Эмма Малинина, которая, помимо всего, еще и врач-гинеколог, рассказала, что не доверяет антицеллюлитным кремам. Красотой своих ног она обязана аптечным средствам. Также важно добавить в рутину самомассаж, посоветовала супруга артиста.

Кроме того, отметила Малинина, она категорический противник лишних килограммов. По ее словам, вес мешает жить полноценной жизнью. С нежелательными сантиметрами на своей талии она борется с помощью регулярного спорта и правильного питания, рассказала жена артиста. 

Ранее в Сеть попали пикантные снимки Ирины Шейк. Модель снялась в прозрачном платье. 

3 апреля 2024, 01:06
Эмма Малинина. Фото: соцсети/@doktoremmamalinina
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

40-летний Прохор Шаляпин объяснил, зачем составил завещание

40-летний Прохор Шаляпин объяснил, зачем составил завещание
Прохор Шаляпин хочет избежать возможных споров о наследстве.

Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"

Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"
Эмин Агаларов выразил свою боль и удивление по поводу масштаба трагедии, которая произошла в "Крокус Сити Холле".

В Сеть утекло фото неузнаваемой Екатерины Варнавы: актриса готовится к знаковому событию

В Сеть утекло фото неузнаваемой Екатерины Варнавы: актриса готовится к знаковому событию
Екатерина Варнава скоро выйдет на сцену в необычном образе.

Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек"

Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек"
Сериал "Папины дочки" имеет особое значение для Ильи Авербуха.

Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов

Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов
Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение.

Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость

Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость
Специалист назвала время, после которого нельзя пить воду.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"