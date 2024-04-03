61-летняя жена Малинина засветила фигуру в откровенном купальнике

Супруга исполнителя романсов Александра Малинина в свои 60 с хвостиком выглядит просто великолепно. Об этом ей постоянно пишут поклонники в социальных сетях. Да и сама жена артиста Эмма не стесняется фотографироваться с разных ракурсов. Так, недавно она поделилась с поклонниками совсем пикантным снимком. Женщина снялась в откровенном купальнике около бассейна.

Так, на супруге Малинина был черный однотонный монокини на тонких лямках. Образ Эмма дополнила очками в красной оправе, а волосы собрала в тугой пучок. Она заявила, что выглядит отлично для 61-летней женщины благодаря правильному уходу за собой.

"Венозный уход – один из моих секретов красивого взросления, который помогает сохранять вены в хорошем состоянии", – поделилась она с подписчиками тонкостями заботы о себе.





Также Эмма Малинина, которая, помимо всего, еще и врач-гинеколог, рассказала, что не доверяет антицеллюлитным кремам. Красотой своих ног она обязана аптечным средствам. Также важно добавить в рутину самомассаж, посоветовала супруга артиста.

Кроме того, отметила Малинина, она категорический противник лишних килограммов. По ее словам, вес мешает жить полноценной жизнью. С нежелательными сантиметрами на своей талии она борется с помощью регулярного спорта и правильного питания, рассказала жена артиста.



Ранее в Сеть попали пикантные снимки Ирины Шейк. Модель снялась в прозрачном платье.