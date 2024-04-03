Состояние тяжелобольной Светличной в психиатрической больнице резко ухудшилось

На прошлой неделе советскую и российскую актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали. 83-летней звезде фильмов и сериалов стало плохо неожиданно. Какое-то время Светличная находилась в реанимации. Однако накануне появилась информация, что бывшая супруга Владимира Ивашова числится в списке пациентов психиатрической клиники имени Ганнушкина.

Сообщается, что из-за перенесенного сердечного приступа состояние тяжелобольной актрисы резко ухудшилось. Сейчас она находится на жидком питании, которое ей поступает через катетер. Самостоятельно передвигаться и употреблять пищу она пока не может из-за того, что болезнь ослабила ее организм. В сутки знаменитость будет получать порядка 1,5 литра питательного раствора.

Пользователи Сети крайне встревожены состоянием артистки. Многие надеются, что, несмотря на преклонный возраст, она сможет восстановиться.

Известно, что помимо прочих болезней Светличная страдает деменцией. Ранее артистка покинула дом и пропала. Также родственники рассказывали, что она вела себя странно, подозревала их в заговоре против нее и постоянно уходила в неизвестном направлении. Два года назад актриса лечилась в психиатрическом институте имени Гиляровского. Там же ей диагностировали другие проблемы со здоровьем.

