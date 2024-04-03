Никита Ефремов испытывает страх, думая об освобождении отца из колонии

В 2020 году произошло событие, которое стало предметом активного обсуждения: известный актер театра и кино Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. После рассмотрения дела в суде артист был приговорен к 7,5 года лишения свободы.

Сам актер не стал оспаривать свою вину и принял наказание. Эта трагедия не только вызвала множество дискуссий среди граждан, но и оказала значительное влияние на его семью.

Никита Ефремов, сын Михаила, очень редко выражает свои мысли относительно случившегося. Однако в недавнем интервью он поделился своими размышлениями о будущем общении с отцом после его освобождения. Никита признал, что его переполняют противоречивые чувства, включая опасения и чувство умиротворения. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, произошедшее не изменило его любви и уважения к отцу как к близкому человеку.

"По поводу его возвращения… Сейчас скажу, какое это чувство… Там есть страх и какое-то спокойствие", – сказал 35-летний актер.

Никита также выразил готовность оказать отцу эмоциональную поддержку, указывая на значимость сохранения тесной эмоциональной связи между ними. Кроме того, он обратил внимание на информацию о том, что комиссия в исправительном учреждении одобрила запрос Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, что является обычной процедурой после отбытия половины срока.



Сын Михаила Ефремова заявил, что не делает далекоидущих планов на будущее и предпочитает избегать лишних обсуждений этой темы, осознавая пристальное внимание прессы к его семье. Он подчеркнул, что будет спокойно воспринимать новости о возможном освобождении отца, не желая превращать это в повод для дополнительных обсуждений.