Ирина Пегова стала народной артисткой России

45-летняя Ирина Пегова, российская актриса с богатым опытом работы в кино и на театральной сцене, недавно получила почетное звание народной артистки РФ. Это достижение является вершиной ее двадцатилетнего пути в мире искусства, где она всегда проявляла верность и любовь к своему ремеслу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении, который был опубликован на официальном сайте для размещения правовой информации 3 апреля. Ирина Пегова получила данное звание в знак признания ее значительного вклада в развитие отечественного кинематографа и театрального искусства.

Ирина Пегова завершила обучение в Государственном институте театрального искусства в 2001 году и сразу же приступила к активной творческой деятельности. Ее талант полностью раскрылся через сотрудничество с рядом престижных театральных коллективов, включая Мастерскую Петра Фоменко, Московский театр-студия под управлением Олега Табакова, Московский Художественный театр имени Чехова и Московский академический театр имени Маяковского.

За время своей карьеры в кино Ирина исполнила свыше 100 ролей, что подтверждает ее выдающийся талант и значительный вклад в развитие искусства. В ее фильмографии есть такие громкие проекты, как "Экипаж" (2016), "Старое ружье" (2014), "Годунов" (2019), "Адмиралъ" (2008), "Царская прививка" (2023), "Пять невест" (2011), "Временные трудности" (2017). "СуперБобровы" (2018).