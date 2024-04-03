Перекроенная Боня шокировала поклонников "пришитыми" ягодицами: все поплыли и в рытвинах

Виктория Боня известна не только своими эпатажными выходками и высказываниями, но и любовью к пластическим операциям. Так, звезда сделала подтяжку, чтобы получить четкий овал лица. А также заплатила хирургам за "лисьи глазки". Кроме того, в сети активно обсуждают ягодицы экс-модели. Многие заметили, что они слишком неожиданно появились и имеют неестественную форму. Однако сама Боня отрицает то, что вставила импланты, говорит "наприседала".

Впрочем, пока все обсуждают формы Бони, она взялась доказывать, что они не искусственные. Так, звезда объявила себе марафон в блоге. Сейчас Виктория худеет, причем цели амбициозные – 5 килограммов за 5 дней. Таких результатов бывшая модель планирует достичь голодовкой. На ближайшие дни в ее рационе только настой из овса и вода.

Не забывает селебрити хвастаться и результатами. На третий день своей диеты Боня радостно сообщила, что 3 килограмма уже ушли. Она повертелась около зеркала и показала сделанные ягодицы. К слову, это зрелище поразило многих. На кадрах видно, что импланты поплыли и пошли рытвинами.

Сама Виктория сообщила, что очень рада изменившейся за время детокса фигуре. Она радостно вскрикнула и заявила, что "процесс пошел".

"Я сбоку заметно уменьшилась в объеме. Но еще не все, каждый день водные процедуры сауны", – похвасталась переменами теледива.

Ранее Виктория Боня дрожащим голосом сообщила о страданиях дочери.