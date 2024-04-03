Вот почему Аверин никогда не покинет Россию: актер ясно обозначил свою позицию

48-летний заслуженный артист РФ Максим Аверин, известный своей ролью в популярном сериале "Склифосовский", поделился своими мыслями о привязанности к родине и нежелании покидать Россию. Во время съемок нового сезона сериала в Кисловодске, актер успел ознакомиться с курортным городом и выразил свое восхищение уютом и исторической атмосферой места.

Аверин подчеркнул, что глубоко осознает свою принадлежность к русской культуре и языку. Он признался, что не может представить себе жизнь вдали от России, поскольку его существование неразрывно связано с родным языком и культурой. Для Максима возможность думать и чувствовать на русском языке является ключевой составляющей его личности и творчества.

В недавней беседе с прессой актер также поделился впечатлениями от поездок по Ставрополью, выразив свою любовь к уникальным культурным и природным достопримечательностям региона, таким как домик Шаляпина в Кисловодске и музей Лермонтова в Пятигорске. А еще он особенно отметил свежесть воздуха и красоту природы в Джилы-Су, где он испытал чувство эйфории и осознания собственной незначительности перед лицом величия природы.

Максим Аверин подчеркнул, что, несмотря на всю красоту природных пейзажей, ни один снимок не способен полностью передать их величие и божественность. Поэтому актер стремится запечатлеть эти моменты в своей памяти и надеется вернуться к этим местам в будущем, чтобы снова испытать те же чувства восхищения и скромности перед природой.