Певец Робби Уильямc заявил о контактах с внеземными цивилизациями

50-летний певец Робби Уильямс поделился поразительными историями о своих встречах с загадочными объектами и существами, не принадлежащими нашему миру. Знаменитость убеждена, что внеземные цивилизации осознанно выбрали его в качестве посредника для общения с человечеством, используя его известность как платформу для передачи своих сообщений.

В недавнем интервью музыкант рассказал о необычном инциденте, произошедшем во время работы над композицией Arizona, которая была вдохновлена идеей контактов с инопланетянами. Якобы во время сессии записи в студии внезапно появился светящийся золотистый шар. Уильямс уверен, что это и подобные явления – способ внеземных гостей использовать его славу для распространения знаний о себе среди людей.

Проживая в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, исполнитель отмечает, что большая часть его необычных встреч приходится именно на это место. Уильямс чувствует особую связь с "другим измерением" именно в Калифорнии, которая, по его мнению, служит своего рода перекрестком для визитеров из космического пространства.

Описывая один из самых запоминающихся опытов, Уильямс поделился, что после того как он закончил работу над Arizona и слушал ее на балконе, вокруг него возникло яркое золотистое свечение. Свет появлялся и исчезал в такт музыке, повторяясь несколько раз. После этих событий разразилась электрическая буря, во время которой на небе появились два огромных светящихся объекта, создавая захватывающее зрелище на протяжении нескольких часов.

Робби Уильямс выразил уверенность в том, что его уникальные переживания и контакты с необычными явлениями имеют глубокий смысл. Он видит в этом возможность делиться своими историями с широкой публикой, раскрывая тайны космических гостей.