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Среда 3 апреля

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Полное разочарование: почему Ротару не проронила ни слова о теракте в "Крокусе"

Полное разочарование: почему Ротару не проронила ни слова о теракте в

Никас Сафронов попытался найти объяснение молчанию Софии Ротару после трагедии в подмосковном концертом зале.

После трагического инцидента в "Крокус Сити Холл", где нападавшие, вооруженные огнестрельным оружием, безжалостно атаковали ни в чем не повинных зрителей, многочисленные знаменитости, включая иностранных агентов, активно выразили свою поддержку и соболезнования. В то время как основная масса публичных персонажей не скрывала своего возмущения и грусти от произошедшего, певица София Ротару предпочла сохранить молчание. В момент всеобщего скорби она решила сосредоточиться на личном событии – праздновании дня рождения своего внука Анатолия.

Такой выбор вызвал шквал негодования среди российских поклонников певицы. В социальных сетях они выражали свое разочарование, отмечая неожиданное безразличие Ротару к событию, которое оставило глубокий след в сердцах многих. Ее прежние активные выражения сочувствия в ответ на другие трагедии делали ее молчание еще более заметным.

Несмотря на разочарование поклонников, художник Никас Сафронов отреагировал на решение Софии Михайловны более умеренно. В недавней беседе с прессой он подчеркнул, что переживание трагедии – это индивидуальный процесс, и не каждый готов делиться своими эмоциями на публике.

"Возможно, Ротару не находит слов, чтобы высказать соболезнования публично", – предположил народный художник России.

По его словам, хотя от знаменитостей часто ожидается публичное выражение их стойкости перед лицом значимых событий, личные переживания могут оставаться невидимыми для широкой аудитории. Никас Сафронов надеется, что София Ротару по-прежнему испытывает глубокую эмпатию к пострадавшим и их близким, и ее молчание не следует воспринимать как признак равнодушия к случившемуся.

3 апреля 2024, 22:04
София Ротару. Фото: кадр "Россия-1"
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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