Яна Рудковская лишилась голоса из-за вируса: что с женой Плющенко?

Весной, как известно, распространены как аллергические реакции, так и простудные заболевания. Продюсер Яна Рудковская, жена известного фигуриста Евгения Плющенко, также подверглась болезни. Она поделилась, что уже несколько дней борется с недугом.

Яна Рудковская рассказала о своем состоянии, уточнив, что столкнулась с вирусом, вызывающим потерю голоса. На протяжении нескольких дней она пытается восстановиться, но пока безуспешно. В настоящее время продюсер находится на восстановлении в своем доме за городом, где она проживает вместе с супругом и детьми. Их дом окружен садом, который летом пестрит разнообразием цветов.





Во время своего выздоровления Яна Рудковская решила прогуляться по саду и наткнулась на первые расцветшие цветы. Она зафиксировала этот момент на видео, поделившись красотой природы со своими подписчиками. Голосом, который заметно пострадал от болезни, она рассказала о своей прогулке и спросила у поклонников, могут ли они узнать, какие цветы она запечатлела.

Ранее Яна Рудковская предупредила общественность об опасных последствиях употребления таблеток для похудения. Она рассказала о случаях, когда люди чуть не попали в больницу после использования подобных препаратов. Слова продюсера приводил женский журнал "Клео.ру".

