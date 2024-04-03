Стас Садальский заступился за Пугачеву: "Она пытается защититься"

Покинувшая Россию больше двух лет назад Алла Пугачева то и дело привлекает к себе внимание. В основном скандалами и оскорбительными выражениями в адрес россиян. Многие призывают запретить Примадонне возвращаться на Родину и лишить ее всех званий. Так, общественник Виталий Бородин прикладывает все силы, чтобы певицу признали иноагентом.

Однако не все так категорично настроены против Пугачевой. Например, советский и российский актер Стас Садальский заступился за Аллу Борисовну. Он считает, что нужно оставить в покое исполнительницу, а вместо этого заняться тем, что действительно требует пристального внимания общественности.

"Она отбрехивается, пытается защищаться<...>Когда трогают Пугачеву, у меня всё время один совет – перекочуйте к чиновникам. Недавно только показывали одного, говорили, сколько он наворовал денег", – заявил артист.

По мнению звезды фильма "Сердце не камень", все слова, которые Пугачева позволяла себе говорить о своей стране, принадлежат не ей, а мужу Максиму Галкину*. Именно с его подачи певица делает подобного рода заявления, считает Станислав.

Ранее сообщалось, что Соседов из принципа не стал слушать песню Пугачевой.



* Признан иностранным агентом на территории РФ.