На Елену Степаненко подали в суд из-за доставшегося ей наследства

На днях в СМИ появилась информация, что Елена Степаненко стала наследницей ценного имущества от своей подруги, дизайнера Натальи Маголы. К ее наследству относились две престижные квартиры в центральной части Сочи, расположенные всего в нескольких минутах ходьбы от морского порта, а также место для автомобиля и различные артефакты искусства.

Вскоре в Хамовнический районный суд Москвы поступил иск о признании завещательного документа недействительным, где Степаненко выступает в роли одного из ответчиков. Рассмотрение дела о спорном наследстве запланировано на 18 апреля 2024 года.

Истец обвиняет свою дочь в недееспособности на момент подписания завещания, утверждая, что она не могла в полной мере осознавать последствия своих решений. В результате данного завещания не только Елена Степаненко, но и еще два человека стали наследниками ценного имущества.

Ранее юрист Юлия Вербицкая-Линник говорила, что судебный процесс может занять очень много времени. По мнению эксперта, скорее всего, будет проведена комплексная экспертиза, после которой станет ясно, насколько осознанным было решение подруги Елены Степаненко о внесении тех или иных лиц в завещание.

