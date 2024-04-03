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Среда 3 апреля

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Светлана Светличная перестала самостоятельно есть и пить - SHOT

Светлана Светличная перестала самостоятельно есть и пить - SHOT

Светлана Светличная потеряла возможность передвигаться самостоятельно.

83-летняя звезда советского кино Светлана Светличная столкнулась с тяжелыми вызовами после перенесенного инфаркта миокарда. Это состояние привело к тому, что заслуженная артистка РСФСР не в состоянии сама есть и пить, что вынудило медицинский персонал использовать методы внутривенного питания для поддержания ее жизни, сообщает SHOT.

Светличная была срочно доставлена в медицинское учреждение Склифосовского 27 марта в критическом состоянии, где артистка, по данным издания, пробыла под наблюдением специалистов в отделении реанимации до 29-го числа. Впоследствии ее переместили в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Спустя время ее доставили в психиатрическое отделение больницы Ганнушкина для продолжения лечения.

Для поддержания ее состояния медики приняли решение вводить питательные смеси напрямую в кровеносную систему через катетер, обеспечивая поступление не менее 1,5 литра таких смесей ежедневно. Слабость и низкое кровяное давление актрисы делают невозможным самостоятельное потребление пищи.

Усугубляют ситуацию прогрессирующие заболевания, с которыми Светличная борется уже долгое время, включая коронарный синдром и гипертоническую болезнь на последней стадии, вызвавшие нарушения в работе сердца и почек.

Вследствие ухудшения здоровья Светлана Светличная потеряла возможность передвигаться самостоятельно. Тем не менее, окружающие ее люди не теряют надежды и выражают уверенность в ее несгибаемой воле и стремлении к жизни, несмотря на все препятствия. "Я допускаю, что она может отказываться от еды. Она всегда была с характером. Дай Бог, каждому дожить до этого возраста", – сказал "Комсомольской правде" друг артистки, актер Иван Николаев. 

3 апреля 2024, 16:05
Светлана Светличная. Фото: YouTube / @svoe
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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