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Среда 3 апреля

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"Торчащий лифчик и задрипанный костюм": Волочкова снялась с выглядывающим бельем

Балерина посетила государственное учреждение и назвала его "красивым местом".

Анастасия Волочкова по праву носит звание самой популярной российской балерины. Однако достигнута такая слава была не благодаря танцам и номерам в ее исполнении, а с помощью скандалов и эпатажных выходок, которые экс-прима Большого театра демонстрирует с завидной регулярностью. Вот и в этот раз артистка шокировала поклонников своей очередной фотографией.

Знаменитость выложила снимок из публичного места. На фото Анастасия позирует на фоне стены с золотыми буквами. В посте она написала: "Посетила красивое место".

Однако подписчиков привлекло не столько обстановка, в которой находится артистка, сколько ее внешний вид. Волочкова позирует в белоснежном костюме, который состоит из брюк и крохотной жилетки. Руки звезды полностью обнажены, а из-под одежды выглядывает бюстгальтер. Комментаторы осудили образ балерины. 

"Можно было поприличней одеться",  "Тейпы, торчащий лифчик и задрипанный костюм не по сезону",  "Бессменный костюм, бюстгальтер, тейп… Все смешалось", – написали подписчики танцовщицы. 

Ранее бывший участник "Фабрики звезд" Георгий Иващенко публично сделал Волочковой предложение, подарив при этом украшение за 600 тысяч рублей. Балерина раскритиковала ухажера и заявила, что он пытается прославиться за счет ее имени. Позже стало известно, что "жених" танцовщицы переключился на другую артистку. 

3 апреля 2024, 12:38
Анастасия Волочкова. Фото: скриншот YouTube /@gurianova_1
Елизавета Федорова
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