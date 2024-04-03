"Торчащий лифчик и задрипанный костюм": Волочкова снялась с выглядывающим бельем

Анастасия Волочкова по праву носит звание самой популярной российской балерины. Однако достигнута такая слава была не благодаря танцам и номерам в ее исполнении, а с помощью скандалов и эпатажных выходок, которые экс-прима Большого театра демонстрирует с завидной регулярностью. Вот и в этот раз артистка шокировала поклонников своей очередной фотографией.

Знаменитость выложила снимок из публичного места. На фото Анастасия позирует на фоне стены с золотыми буквами. В посте она написала: "Посетила красивое место".

Однако подписчиков привлекло не столько обстановка, в которой находится артистка, сколько ее внешний вид. Волочкова позирует в белоснежном костюме, который состоит из брюк и крохотной жилетки. Руки звезды полностью обнажены, а из-под одежды выглядывает бюстгальтер. Комментаторы осудили образ балерины.

"Можно было поприличней одеться", "Тейпы, торчащий лифчик и задрипанный костюм не по сезону", "Бессменный костюм, бюстгальтер, тейп… Все смешалось", – написали подписчики танцовщицы.

Ранее бывший участник "Фабрики звезд" Георгий Иващенко публично сделал Волочковой предложение, подарив при этом украшение за 600 тысяч рублей. Балерина раскритиковала ухажера и заявила, что он пытается прославиться за счет ее имени. Позже стало известно, что "жених" танцовщицы переключился на другую артистку.