Зверев пожаловался на соседей, которые громко справляют нужду: "Звезда в шоке"

Несмотря на то, что 60-летний Сергей Зверев теперь не так часто появляется на публике, обсуждать его меньше не стали. Самые преданные поклонники следят за прославленным стилистом в социальных сетях. Накануне звезда обратился к фанатам, добавив свою легендарную фразу: "Звезда в шоке".

Оказалось, что после тяжелого дня артист планировал отдохнуть и насладиться теплой пенной ванной. Только Зверев расслабился, как к нему ворвались звуки из квартиры сверху. Звезда возмутилась, что соседка справляла нужду слишком громко и испортила ему всю атмосферу.

"Только что расслабился, решил себе устроить романтик и слышу соседку сверху <...> Звезда в шоке! А как у вас с соседями?" – пожаловался своим фанатам стилист.

Впрочем, подписчиков больше впечатлил не рассказ Зверева, а снимок, который он опубликовал. Артист запечатлел себя в ванной, демонстрируя всем рельефный торс. Поклонники отметили, что для своего возраста шоумен выглядит великолепно.





"Так бы и съела, какой красавчик", "Торс как у 30-летнего, я в шоке", "Почём брали молодильные яблочки?" – засыпали комплиментами артиста.

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев раскритиковал зрителей Большого театра. Он заявил, что посетители неподобающе одеваются.