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Среда 3 апреля

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Зверев пожаловался на соседей, которые громко справляют нужду: "Звезда в шоке"

Зверев пожаловался на соседей, которые громко справляют нужду:

Артисту не дали отдохнуть в теплой пене.

Несмотря на то, что 60-летний Сергей Зверев теперь не так часто появляется на публике, обсуждать его меньше не стали. Самые преданные поклонники следят за прославленным стилистом в социальных сетях. Накануне звезда обратился к фанатам, добавив свою легендарную фразу: "Звезда в шоке". 

Оказалось, что после тяжелого дня артист планировал отдохнуть и насладиться теплой пенной ванной. Только Зверев расслабился, как к нему ворвались звуки из квартиры сверху. Звезда возмутилась, что соседка справляла нужду слишком громко и испортила ему всю атмосферу. 

"Только что расслабился, решил себе устроить романтик и слышу соседку сверху <...> Звезда в шоке! А как у вас с соседями?" – пожаловался своим фанатам стилист. 

Впрочем, подписчиков больше впечатлил не рассказ Зверева, а снимок, который он опубликовал. Артист запечатлел себя в ванной, демонстрируя всем рельефный торс. Поклонники отметили, что для своего возраста шоумен выглядит великолепно. 

Сергей Зверев. Фото: соцсети/ @zverevsuperstar

"Так бы и съела, какой красавчик", "Торс как у 30-летнего, я в шоке", "Почём брали молодильные яблочки?" – засыпали комплиментами артиста. 

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев раскритиковал зрителей Большого театра. Он заявил, что посетители неподобающе одеваются. 

3 апреля 2024, 15:10
Сергей Зверев. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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