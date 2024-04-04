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Четверг 4 апреля

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Блогер Кукояка рассказал о тайных встречах с Муцениеце: "Ходили на свидания и целовались"

Блогер Кукояка рассказал о тайных встречах с Муцениеце:

Музыкант честно рассказал о произошедшем.

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала популярна после сериала "Закрытая школа". Блистательно исполнив роль подростка, актрису начали звать в другие проекты. Так, в 2017 году она встретилась на площадке с блогером Денисом Кукоякой. Им предстояло изобразить страстно влюбленную пару в сериале "Гражданский брак". В отличие от профессиональной актрисы Агаты, Денис терялся в кадре и не знал, как изобразить чувства. Тогда Муцениеце вызвалась помочь блогеру. 

По словам лидера группы "Хлеб", актриса очень старалась, чтобы их пара выглядела естественной. После съемок Агата ходила с Кукоякой на тайные свидания, и вдали от съемочной площадки они тренировались изображать настоящие чувства. 

"Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. <...> Мы типа заземлялись. В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались", – вспомнил об интересном опыте блогер. 

Денис отметил, что помимо него и Агаты о встречах после работы знала и жена Лена, которая, по словам музыканта, ревновала, но понимала, что это работа. Позже она с актрисой подружилась. 

В сериале у Муцениеце и Кукояки было множество интимных сцен. Тогда Агата была в браке с Павлом Прилучным, и актер часто приезжал на съемки, рассказал Денис. Он вспомнил, что экс-супруг актрисы очень нервничал, так как неопытные актеры часто начинают испытывать чувства к своей сценической партнерше. Однако блогер сумел сохранить дистанцию и не пересечь черту рабочих отношений. 

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце публично объявила о новом романе. 

4 апреля 2024, 08:42
Денис Кукояка. Фото: скриншот YouTube /@Azabraza84
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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