Мой краш! Бузова готова пойти на свидание с 25-летней звездой сериала "Слово пацана"

Ольга Бузова, известная поп-дива и телеведущая, недавно упомянула в одном из своих интервью, что актер Слава Копейкин, прославившийся благодаря роли в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", является ее крашем. Однако, как выяснилось позже, попытки Славы связаться с Ольгой после этого признания оказались безуспешными.

О стараниях Копейкина достучаться до звезды Ольга Бузова узнала от представителей СМИ. В ответ на это она сделала публикацию в одной из популярных социальных сетей, отметив при этом аккаунт актера. Это событие привлекло внимание журналистов, которые решили разузнать, удалось ли Ольге в итоге наладить контакт с объектом своего восхищения.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Ольга Бузова выразила удивление тем фактом, что Копейкин, судя по всему, даже не заметил ее поста с отметкой. Она подчеркнула, что совершенно не против общения с актером и предложила несколько вариантов возможного свидания. Бузова пригласила Славу на премьеру фильма "Дождь из мужчин", где она озвучила главную героиню, или же на один из своих спектаклей. В случае отсутствия у Копейкина собственных театральных постановок, певица выразила готовность пригласить его на свое выступление.