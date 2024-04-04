Лидия Федосеева-Шукшина призывает дочерей к примирению в споре о наследии отца

Наследницы знаменитого литератора Василия Шукшина, сестры Ольга и Мария, находятся в противостоянии из-за прав на творческое достояние отца. В настоящий момент все права на произведения Шукшина сосредоточены в руках Марии, что вызвало недовольство Ольги, считающей такое положение дел несправедливым. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной решила оспорить законность договора, по которому исключительные права на литературные труды Василия Макаровича были переданы ее сестре, и подала соответствующий иск в суд.

Юрист Юлия Вербицкая-Линник, отстаивающая интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной, вдовы покойного писателя, рассказала о желании своей доверительницы уладить конфликт между дочерьми без судебных тяжб. Лидия Николаевна убеждена, что права на творческое наследие должны быть поделены между сестрами поровну, как того хотела бы она сама.

Из-за сильного волнения, вызванного сложившейся ситуацией, вдова писателя не смогла лично присутствовать на первом судебном заседании. Она настоятельно призывает дочерей пойти на примирение и прекратить распри, способные бросить тень на светлую память об их отце.

Лидия Федосеева-Шукшина также выразила пожелание, чтобы Ольга занялась созданием мемориального музея в бывшей квартире писателя, расположенной на улице Бочкарева. Однако и здесь не обошлось без потенциальных препятствий, поскольку жилплощадь находится в совместном владении Ольги Шукшиной и ее племянницы Анны.

По словам адвоката, сестры пока не отвергают возможность заключения мирового соглашения, но и не спешат идти навстречу друг другу. Не исключено, что Лидия Федосеева-Шукшина выступит с инициативой и подготовит для дочерей предложение по урегулированию конфликта, чтобы положить конец семейным раздорам и сохранить незапятнанной память о Василии Шукшине.