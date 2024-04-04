Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала

Виктория Дайнеко, популярная исполнительница и экс-участница телепроекта "Фабрика звезд", вот уже почти десятилетие воспитывает дочь, появившуюся на свет в результате отношений с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Несмотря на свою известность, певица старательно скрывает наследницу от пристального внимания публики и ни разу не показывала ее общественности. В своих аккаунтах в социальных сетях Дайнеко не публикует совместные фотографии с дочерью, а в интервью с представителями СМИ предпочитает не раскрывать даже имя девочки. Единственное, что удалось узнать журналистам, – это то, что дочь артистки уже учится во втором классе.

Несмотря на все усилия Виктории Дайнеко сохранить анонимность своего ребенка, журналисты Super сделали снимок девочки. Как отмечают репортеры издания, возможно, в недалеком будущем девочка все-таки выйдет в свет и последует примеру своей знаменитой мамы, став публичной персоной. Остается только ждать дальнейшего развития событий и следить за новостями из жизни Виктории и ее семьи.



