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Четверг 4 апреля

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Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала

Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала

Виктории Дайнеко не удалось сохранить анонимность своего ребенка.

Виктория Дайнеко, популярная исполнительница и экс-участница телепроекта "Фабрика звезд", вот уже почти десятилетие воспитывает дочь, появившуюся на свет в результате отношений с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Несмотря на свою известность, певица старательно скрывает наследницу от пристального внимания публики и ни разу не показывала ее общественности. В своих аккаунтах в социальных сетях Дайнеко не публикует совместные фотографии с дочерью, а в интервью с представителями СМИ предпочитает не раскрывать даже имя девочки. Единственное, что удалось узнать журналистам, – это то, что дочь артистки уже учится во втором классе.

Несмотря на все усилия Виктории Дайнеко сохранить анонимность своего ребенка, журналисты Super сделали снимок девочки. Как отмечают репортеры издания, возможно, в недалеком будущем девочка все-таки выйдет в свет и последует примеру своей знаменитой мамы, став публичной персоной. Остается только ждать дальнейшего развития событий и следить за новостями из жизни Виктории и ее семьи. 

Виктория Дайнеко с дочерью. Фото: Super.ru

4 апреля 2024, 20:50
Виктория Дайнеко. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
Telegram / @SuperRu✓ Надежный источник

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