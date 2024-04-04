Экстремально похудевшая Марина Федункив раскрыла причины своего состояния

Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи три года назад. Избранник актрисы младше нее на 13 лет. После кардинальных перемен в жизни звезда "Реальных пацанов" и сама заметно преобразилась: изменила прическу, стиль и будто помолодела. Однако, когда актриса вышла в свет накануне, поклонники забеспокоились о ее здоровье. Теледива заметно сбросила в весе и была непохожа сама на себя.

Фанаты Федункив разделились на два лагеря. Одни решили, что в погоне за красотой и молодостью Марина сделала пластическую операцию. Другие же считали, что знаменитость тяжело больна. Чтобы пресечь слухи, экстремально похудевшая Марина Федункив сама раскрыла причины своего состояния.

"Можно это назвать “операцией”: пересмотрела питание, занимаюсь любимым делом, счастлива в браке", – заявила знаменитость.





Кроме того, отметила Марина, с ней работает команда профессионалов, которая делает все, чтобы подчеркнуть достоинства ее внешности. Сейчас звезда окружена молодыми и подтянутыми коллегами, поэтому приходится соответствовать, чтобы хорошо выглядеть на их фоне, пояснила актриса.

Не против Федункив и пластических операций. Однако пока есть возможность справляться самостоятельно с лишним весом, в хирургическом вмешательстве нет нужды, отметила Марина.

Ранее стало известно, что резко похудевшая Бьянка решила себя переделать.