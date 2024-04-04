Ксения Бородина откровенно призналась в связи с женатым мужчиной: "Уже больше двух лет"

После скандального развода с Курбаном Омаровым 41-летняя Ксения Бородина пообещала публично не говорить о своей личной жизни. С тех пор знаменитость не показала ни одного своего мужчину. Однако это только подогревает интерес поклонников, и те под микроскопомизучают блог звезды в надежде увидеть там возлюбленного Ксении. На одном из видео теледивы фанаты разглядели "бородатого дядю", который везет счастливую Ксению по городу.

Подписчица тут же сообщила телеведущей, что ее "бойфренд" замечен и больше нет необходимости его скрывать. После этого Ксения Бородина откровенно призналась в связи с женатым мужчиной. Оказалось, что это просто телохранитель, который постоянно мелькает в кадре звезды.

"Женатый бородатый дядя – это мой водитель и охранник! Уже более двух лет. Зря приближали", – ответила знаменитость.





Между тем известно, что Бородина сейчас в отношениях с бизнесменом Трофимом Семищенко. Ксения лишь несколько раз упоминала в интервью о романе с неким мужчиной. Совместные фото и видео телеведущая не выкладывает, впрочем, как и ее избранник. Сама знаменитость не раз заявляла, что не хочет удовлетворять чужое любопытство, ведь люди имеют привычку навешивать ярлыки.

Ранее Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью.