Гоша Куценко задолжал приставам крупную сумму денег: что случилось?

Известный артист Гоша Куценко столкнулся с финансовыми претензиями со стороны судебных органов, задолжав значительную сумму денег. Согласно информации, полученной из официальных источников, на счету артиста числится непогашенная задолженность в размере более 693 тысяч рублей.

Эта финансовая обязанность возникла после инцидента, произошедшего в 2014 году, когда Куценко стал участником аварии на дороге. В результате этого ДТП, к счастью, никто из участников не получил телесных повреждений, однако в связи с необходимостью компенсации ущерба, нанесенного автомобилю, против актера был подан иск.

Пока Черемушкинский районный суд ожидает от Гоши Куценко погашения долга по исполнительному производству, стало известно о проблемах, связанных с финансовыми обязательствами, у другой знаменитости – Сергея Зверева. Как сообщили СМИ, стилист задолжал за коммунальные услуги значительную сумму, что привело к обращению управляющей компании в суд. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".