24-летний Рузиль Минекаев рассказал, почему больше не планирует заводить детей

Российский артист Рузиль Минекаев прославился на всю страну благодаря роли Маратика в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". У 24-летнего актера появились толпы фанаток, которых в первую очередь интересовала личная жизнь молодого артиста. Оказалось, что Рузиль счастлив в браке с Азизой Бекмановой, а в прошлом году у пары родился сын.

Минекаев со своей будущей супругой познакомились, когда были студентами в театральном училище. Актер признается, что всегда мечтал о большой семье, однако они с женой не планируют становиться родителями в очередной раз. По словам звезды сериала, в настоящий момент у них другие приоритеты.

"Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми", – раскрыл семейные планы артист.

Рузиль отметил, что они не отказываются от мысли о пополнении семьи совсем. Просто этот вопрос остается открытым и без четкого плана, рассказал шоумен. По словам Минекаева, супруга Азиза планирует вернуться к работе. Недавно она даже опубликовала в своем блоге видеовизитку, в которой показала свое актерское мастерство.

После того как Рузиль стал невероятно популярен, Азиза столкнулась с травлей со стороны его фанаток. Многие писали девушке гадости и критиковали ее внешность. Некоторые заявляли, что на волне славы Минекаева и Бекманову ждет развод. Впрочем, звездная пара старается не обращать внимания на выпады в свою сторону.

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