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Четверг 4 апреля

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24-летний Рузиль Минекаев рассказал, почему больше не планирует заводить детей

24-летний Рузиль Минекаев рассказал, почему больше не планирует заводить детей

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" женат на актрисе.

Российский артист Рузиль Минекаев прославился на всю страну благодаря роли Маратика в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". У 24-летнего актера появились толпы фанаток, которых в первую очередь интересовала личная жизнь молодого артиста. Оказалось, что  Рузиль счастлив в браке с Азизой Бекмановой, а в прошлом году у пары родился сын. 

Минекаев со своей будущей супругой познакомились, когда были студентами в театральном училище. Актер признается, что всегда мечтал о большой семье, однако они с женой не планируют становиться родителями в очередной раз. По словам звезды сериала, в настоящий момент у них другие приоритеты. 

"Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми", – раскрыл семейные планы артист. 

Рузиль отметил, что они не отказываются от мысли о пополнении семьи совсем. Просто этот вопрос остается открытым и без четкого плана, рассказал шоумен. По словам Минекаева, супруга Азиза планирует вернуться к работе. Недавно она даже опубликовала в своем блоге видеовизитку, в которой показала свое актерское мастерство. 

После того как Рузиль стал невероятно популярен, Азиза столкнулась с травлей со стороны его фанаток. Многие писали девушке гадости и критиковали ее внешность. Некоторые заявляли, что на волне славы Минекаева и Бекманову ждет развод. Впрочем, звездная пара старается не обращать внимания на выпады в свою сторону. 

Ранее Анна Пересильд сделала признание о своем первом поцелуе в сериале "Слово пацана". 

4 апреля 2024, 10:18
Рузиль Минекаев. Фото: скриншот YouTube /@NadinStrelets
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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