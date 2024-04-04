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Четверг 4 апреля

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Ольга Орлова ужаснула поклонников своим самочувствием: что происходит с певицей

Ольга Орлова ужаснула поклонников своим самочувствием: что происходит с певицей

Артистка рассказала о проблемах со здоровьем в соцсетях.

Российская певица Ольга Орлова активно ведет социальные сети и своим поклонникам доверяет даже самые откровенные подробности своей жизни. На днях фанаты знаменитости заметили, что она выглядит болезненно. Певица поделилась, что весна – тяжелое время года для нее, ведь каждый раз с началом цветения она страдает из-за сезонной аллергии. 

Экс-солистка группы "Блестящие" записала видео и сообщила, что из-за недуга у нее зудят глаза, нос и уши. Уже который день она неразлучна с горой лекарств и носовыми платками. Из-за этого ей пришлось даже исключить из рациона фрукты и ягоды с косточками. Звезда отметила, что они могут усугубить состояние. 

Ольга Орлова. Фото: соцсети/@olgaorlova1311

Поклонники ужаснулись состоянием певицы. Они пожелали Ольге скорейшего выздоровления. Впрочем, это произойдет нескоро, уверена артистка. По ее словам, аллергия будет сопровождать ее до самого конца лета. И именно из-за этого Орлова приостановила грудное вскармливание. Она заявила, что не видит в этом ничего страшного. 

Впрочем, в Сети нередко критикуют материнские качества Орловой. В частности, подписчики возмущаются, что дочь артистки находится в слишком близком контакте с домашними питомцами, и это может быть опасно для ее здоровья. Ранее знаменитость призналась, что обижается на хейт. 

4 апреля 2024, 04:32
Ольга Орлова. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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