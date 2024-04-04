Ольга Орлова ужаснула поклонников своим самочувствием: что происходит с певицей

Российская певица Ольга Орлова активно ведет социальные сети и своим поклонникам доверяет даже самые откровенные подробности своей жизни. На днях фанаты знаменитости заметили, что она выглядит болезненно. Певица поделилась, что весна – тяжелое время года для нее, ведь каждый раз с началом цветения она страдает из-за сезонной аллергии.

Экс-солистка группы "Блестящие" записала видео и сообщила, что из-за недуга у нее зудят глаза, нос и уши. Уже который день она неразлучна с горой лекарств и носовыми платками. Из-за этого ей пришлось даже исключить из рациона фрукты и ягоды с косточками. Звезда отметила, что они могут усугубить состояние.





Поклонники ужаснулись состоянием певицы. Они пожелали Ольге скорейшего выздоровления. Впрочем, это произойдет нескоро, уверена артистка. По ее словам, аллергия будет сопровождать ее до самого конца лета. И именно из-за этого Орлова приостановила грудное вскармливание. Она заявила, что не видит в этом ничего страшного.

Впрочем, в Сети нередко критикуют материнские качества Орловой. В частности, подписчики возмущаются, что дочь артистки находится в слишком близком контакте с домашними питомцами, и это может быть опасно для ее здоровья. Ранее знаменитость призналась, что обижается на хейт.