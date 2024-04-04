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78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма

78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма

Евгений Петросян сыграл значимую роль в киноленте.

Евгений Петросян, прославленный мастер юмористического жанра, впервые появится на большом экране, невзирая на свой почтенный возраст. 78-летний артист исполнил роль в семейном комедийном фильме "Манюня: Приключения в Москве", трейлер которого уже доступен для просмотра в интернете.

Действие киноленты, продолжающей сюжетную линию полюбившегося зрителям сериала "Манюня", происходит в начале восьмидесятых годов минувшего столетия. Петросян предстанет в образе Григория Савельевича, закадычного приятеля бабушки центрального персонажа. Именно он становится проводником Манюни и ее подружек, сопровождая их в увлекательном путешествии по столице. Сюжет картины основывается на одноименном романе-бестселлере, написанном армянской писательницей Наринэ Абгарян на русском языке. По мотивам этого произведения в 2021 году уже было снято два сезона сериала.

Создатели фильма приложили максимум усилий, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу Москвы 1982 года, все еще пронизанную духом недавно завершившейся Олимпиады. Согласно сюжету, Манюня вместе с друзьями отправляется в столицу, чтобы посетить концерт популярного ансамбля «Песняры». В Москве юных героев ожидают захватывающие приключения, которые развернутся на Красной площади, Цветном бульваре и в живописных столичных парках.

Режиссерское кресло занял Денис Гуляр, а актерский ансамбль составили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Грант Тохатян и другие талантливые исполнители.

Фильм с Евгением Петросяном выйдет на экраны ближе к летнему сезону – 30 мая 2024 года.
4 апреля 2024, 20:29
Евгений Петросян. Фото: YouTube / @NMGKinoprokat
Дмитрий Алексеев
Газета.ru✓ Надежный источник

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