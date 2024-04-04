Родившая от 78-летнего Петросяна Брухунова пожаловалась на свою долю

Известие о прибавлении в семье 78-летнего Петросяна стало настоящей сенсацией. Ветерана отечественного юмора поздравляли, критиковали и подозревали во лжи. Так, многие усомнились, что комик и молодая супруга Татьяна Брухунова сами справились с появлением на свет дочери. Кто-то заявил, что пара прибегла к помощи суррогатной матери, другие и вовсе заподозрили жену юмориста в неверности.

К слову, сами Петросяны к слухам и сплетням вокруг себя привыкли давно. Они никак не реагируют на домыслы хейтеров и продолжают жить обычной жизнью. В том числе и Татьяна, которая, как ожидали многие, теперь посвятит себя материнству, никак не изменила ритм будней. В своем блоге Брухунова пожаловалась на свою долю, выложив график на месяц.

"Наглядно о загруженности. Три выходных в месяц", – написала супруга сатирика.





Впрочем, подробности о своей занятости Татьяна не раскрыла. А поклонники предположили, что будни жены артиста отягощены далеко не пеленками и ползунками. Так, ранее СМИ писали, что Брухунова не планирует посвящать себя детям. Она наняла няню, которая смотрит и за старшим сыном Ваганом, и за новорожденной дочерью.



Очевидно это и по активности жены юмориста в социальных сетях. Каждый день в блоге она рассказывает о прогулках, встречах и театрах.

"Сегодня у меня очень плотный день, я начну его с поздравления любимого доктора. Вот мчусь с подарками. Потом много-много работы. А вечером хочу успеть в театр", – рассказала о своих планах Брухунова в одном из видео.

Ранее жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка.