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Четверг 4 апреля

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"Селфи с отражением гроба": участники "Дома-2" устроили вакханалию на похоронах Кпадону

В сети раскритиковали "друзей" Либерж.

Несколько дней назад общественность потрясла новость о страшной смерти бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону. Девушка скончалась в одиночестве, ее тело нашли на полу съемной квартиры. После этого коллеги по лобному месту начали один за другим выкладывать в соцсетях посты, в которых делились воспоминаниями о подруге и выражали соболезнования. 

Прощание с Кпадону состоялось 3 апреля. На траурную церемонию пришли и друзья Либерж, с которыми она вместе строила любовь в популярном телешоу. Экс-участники "Дома-2" не смущаясь скорбной атмосферы и рыдающих родителей, устроили на похоронах настоящую вакханалию. Блогеры улыбались и беззаботно фоткались друг с другом, будто находятся на встрече добрых друзей, а не на прощальной процессии. 

Особенно поразило пользователей Сети селфи, которое Джозеф Мунголле и Дмитрий Дмитриенко выложили прямо из катафалка, на котором перевозили тело Либерж. 

"Селфи с отражением гроба в очках прям крайне необходимо было делать и постить?"; " Я всегда думала, что сопровождение умершего друга – это горе. И последнее, что будешь делать, это фотографироваться в катафалке, не забыв наложить фильтры", – написали подписчики. 

Дмитрий Дмитриенко и Джозеф Мунголле. Фото: соцсети/@dmitry_dmitrenko

После прощания с Либерж друзья решили сделать совместное фото, вероятно, опасаясь, что больше собраться дружной компанией шанса не будет. Давние приятели стоят в обнимку и беззаботно улыбаются. 

Фото: соцсети/@ermakovan

Ранее Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2". 

4 апреля 2024, 11:31
Либерж Кпадону. Фото: скриншот YouTube /@Viktorya000
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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