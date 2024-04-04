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Четверг 4 апреля

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Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка

Актер из

Сын Владимира Селиванова появился на свет с весом почти 3,3 килограмма.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов недавно поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Он сообщил о пополнении в семье. Это уже второй ребенок для актера.

Пара приветствовала нового члена семьи, мальчика по имени Кирилл, 4 апреля, разместив снимок, сделанный в клинике, в популярной социальной сети. Малыш появился на свет с весом 3240 граммов и ростом 52 сантиметра, родители назвали это невероятным счастьем. Актер рассказал, что мальчик мог появиться на свет на 33-й неделе, однако его рождение произошло на 37-й.

Владимир Селиванов вместе с возлюбленной Александрой. Фото: соцсети

Сейчас Александра сосредоточена на своем восстановлении после родов. Владимир же пообещал поклонникам вскоре поделиться деталями рождения малыша.

Кроме маленького Кирилла, у Владимира есть дочь от первого брака, а у Александры – двое детей.

Напомним, в прошлом году стало известно, что у Владимира Селиванова завязались отношения с Александрой Калмыковой, которая также активно ведет свою страницу в интернете. Пара не скрывала своего счастья и осенью поделилась новостью о скором прибавлении в семействе, чему свидетельствовали фото с округлившимся животом Калмыковой.

4 апреля 2024, 18:52
Владимир Селиванов. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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