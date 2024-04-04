Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!"

Роза Сябитова, одна из ведущих популярного телешоу "Давай поженимся!", в недавнем интервью поделилась некоторыми подробностями закулисья программы. Оказывается, за 15 лет существования передачи ее ведущие выслушали более 10 000 различных историй от участников. Чтобы не запутаться в таком огромном количестве информации и не забыть имена героев, на столе у ведущих всегда лежат специальные записки с подсказками. Так телезвезда раскрыла небольшую тайну о съемках шоу.

Сябитова объяснила, что запоминать все детали просто невозможно, учитывая интенсивный график съемок. Программы записываются блоками по четыре выпуска в день, а рабочий день ведущих начинается в шесть утра и заканчивается глубокой ночью, около часа или двух. Неудивительно, что после такого марафона Роза не всегда может вспомнить имена героев, с которыми общается.

Сваха также рассказала о колоссальном объеме информации, которую приходится обрабатывать ежедневно. За один съемочный день ведущие шоу "Давай поженимся!" прочитывают около 20 сценариев, 90 историй участников и четыре верстки, содержащие подробные интервью с героями, включая места их рождения, истории любви, причины разводов и наличие детей. Неудивительно, что при таком информационном потоке записки с подсказками становятся незаменимыми помощниками для ведущих шоу.