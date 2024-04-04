Спел "Я русский" и уехал на иномарке: в Сети бурно обсуждают последний концерт SHAMAN

Патриот номер один в России Ярослав Дронов, которого все знают под псевдонимом SHAMAN, достиг баснословной популярности. Впервые он появился на сцене в 2013 году, когда участвовал в шоу "Фактор А". Однако популярная телепередача не сделала певца известным. Настоящую славу Дронов получил только в 2022 году, после того как прогремел на всю страну со своим хитом "Я русский".

Сейчас SHAMAN – один из самых высокооплачиваемых исполнителей России. Певца зовут на главные государственные концерты и другие масштабные мероприятия. Однако сам Ярослав не забывает и о своих поклонниках, которые разбросаны по всей стране. На днях Дронов выступил в Краснодарском крае. Организаторы сообщают, что при стоимости около 9 тысяч рублей на концерте было так много людей, что вокруг дворца спорта "Олимп" выставили вооруженную охрану.

На концерте SHAMAN исполнил свои главные хиты и новые песни. Поклонники одарили исполнителя бурными аплодисментами. Однако, завершив концерт, просто уйти Дронову не позволили. Фанаты поджидали артиста на парковке. Впрочем, в отличие от многих звезд, исполнитель не сбежал от слушателей восвояси, отработав гонорар. Он еще раз спел с фанатами "Я русский" и уехал на иномарке. Тонированный Mercedes ожидал артиста, пока он не закончил.

Сейчас в Сети бурно обсуждают последний концерт SHAMAN. Сам артист выложил в своем блоге видео, на котором прощается с поклонниками. В комментариях подписчики еще раз поблагодарили певца за искренность и творчество.





Ранее сообщалось, что SHAMAN плюнул в народ и разочаровал поклонников своей выходкой.